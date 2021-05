Muore a 43 anni il capogruppo degli alpini di Capannori

Una terribile perdita, quanto prematura. E’ scomparso all’età di soli 43 anni Michele Ciuti, capogruppo degli Alpini di Capannori e consigliere della sezione Alpini Ana di Lucca, Pisa e Livorno.

Michele era molto conosciuto per il suo impegno nell’associazionismo non soltanto nel capannorese. Per questo la sua morte ha colpito l’intera comunità.

Lo ricordano gli amici Alpini di Capannori: “Michele era un ragazzo dal cuore d’oro, sempre pronto ad aiutare il prossimo, un vero alpino con la ‘a’ maiuscola. E’ stato il promotore della storica castagnata che ogni anno organizziamo a Lunata sulla via Pesciatina. Con l’improvvisa scomparsa di Michele perdiamo un grande capogruppo ma soprattutto una grande persona ed un grandissimo amico che resterà per sempre nei nostri cuori”.

Michele lascia nel dolore l’anziana madre Giuliana. Il funerale avrà luogo martedì (25 maggio) muovendo dall’obitorio di Lucca per la chiesa parrocchiale della frazione di Pieve San Paolo a Capannori dove alle 15 saranno celebrate le esequie.