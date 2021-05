Fiamme in un appartamento sulla Pesciatina a Picciorana

Fiamme nel tardo pomeriggio di oggi (24 maggio) intorno alle 19,20 in un appartamento sopra il bar QQ3 sulla via Pesciatina a Picciorana.

Ignore le cause che hanno portato all’incendio per il quale, fortunatamente, si registrano solo danni alle cose e non alle persone.

L’intervento dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio, che rischiava di propagarsi all’intero stabile, ha creato alcuni disagi nella circolazione dell’importante arteria.

Sul luogo dell’incendio anche la polizia.