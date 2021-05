Continua il maltempo con piogge e temporali. Per domani (25 maggio) è previsto un miglioramento, ma c’è la vigilanza per il vento con forti raffiche di libeccio attese sull’Alto Mugello fino alle 15.

Finisce alle 22 di oggi il codice giallo per le precipitazioni che stanno interessando un po’ tutta la Toscana centro settentrionale e che si intensificheranno nel pomeriggio. In base al bollettino emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale, la vigilanza continua ad essere valido per zone centro-settentrionali della Toscana, la costa e l’interno, soprattutto la Versilia, la Garfagnana, le Apuane, l’Appenino pistoiese e l’Arcipelago.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, all’indirizzo