Cade carrozzina nel Burlamacca, recuperata da capitaneria e vigili del fuoco

Intervento congiunto della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco di Viareggio sul Lungomolo del Greco in prossimità fanale rosso del porto, dove ieri (24 maggio) è caduta la carrozella di un disabile.

Le sale operative dei due Comandi hanno coordinato il recupero dall’acqua di un dispositivo mobile motorizzato, appartenente ad un giovane con difficoltà deambulatorie, accidentalmente caduta in mare. L’uomo – un turista aretino in vacanza a Viareggio – aveva deciso di fare una passeggiata sul molo. Giunto nei pressi del fanale rosso si è seduto sul muretto per godere di qualche momento di relax, nonostante le condizioni meteo non fossero ottimali. Forse proprio a causa della pioggia la carrozzina è scivolata verso il ciglio della banchina cadendo nel canale Burlamacca.

Il giovane, dunque, ha immediatamente contattato i vigili del fuoco e la Capitaneria di porto che in breve tempo sono giunti sul posto, rispettivamente con due automezzi attrezzati ed una motovedetta.

Gli uomini della guardia costiera e dei vigili del fuoco sono riusciti a recuperare – con non poche difficoltà – tutti gli oggetti dell’uomo caduti in mare e soprattutto il dispositivo mobile che gli consente di potersi muovere in autonomia.

Una brutta disavventura per il giovane aretino che, a termine delle operazioni, visibilmente commosso, ha ringraziato per il fattivo contributo gli uomini della Capitaneria di porto e dei vigili del fuoco, manifestando vivo apprezzamento per il lavoro quotidianamente svolto, a terra ed in mare, a servizio dell’intera collettività.