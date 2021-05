Cordoglio per la morte di Giorgio Serafini, i ringraziamenti della famiglia

Lutto per la morte dell’imprenditore Giorgio Serafini, i ringraziamenti della famiglia.

Elvia, Alessandra e Michele Serafini “vogliono esprimere – si legge in un messaggio – un sincero ringraziamento alle istituzioni, associazioni ed a tutti coloro che hanno fatto pervenire attestati di affetto e stima per Giorgio Serafini, in questi giorni di grande dolore per l’improvvisa scomparsa del proprio marito e padre. Il buon ricordo che Giorgio ha lasciato nel nostro territorio mitiga in parte il dolore per la gravosa perdita”.