Dramma a Campo di Marte: si getta dalla scala anticendio dell’ex ospedale e muore

Si getta dal quarto piano di una scala antincendio dell’ospedale Campo di Marte e muore. È successo oggi (25 maggio) alla cittadella della salute.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la donna, una 50enne, si sarebbe buttata volontariamente. Sul posto è intervenuta l’auto medica di Lucca ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna che, pare, avrebbe avuto un appuntamento per un controllo sanitario proprio al Campo di Marte.

Della caduta si sono accorti, avvertendo il rumore, alcuni operatori Asl e la centrale del 118 è stata chiamata da una dipendente dell’azienda sanitaria. Sul posto, oltre ai sanitari dell’automedica, anche i carabinieri di Lucca che stanno svolgendo le indagini sulla vicenda.

La donna avrebbe lasciato una lettera per il marito in cui si spiegano i motivi del gesto, legato presumibilmente alla paura per le condizioni di salue.

Fin dai minuti successivi all’episodio è stato momentaneamente interrotto l’accesso dei veicoli all’interno della Cittadella della Salute.