Frontale fra due auto nella notte: 4 feriti al San Luca

Scontro frontale sulla via Nuova per Pisa, all’altezza di San Lorenzo a Vaccoli, nella notte. Coinvolte due autovetture che, intorno a mezzanotte e mezza, per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, sono entrate in collisione.

Lo scontro è stato violento e per estrarre i feriti dalle due auto è stato anche necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Per i soccorsi la centrale unica del 118 ha inviato sul posto auto medica e due ambulanze della Croce Verde di Guamo e della Misericordia di Lucca.

Il bilancio, fortunatamente, non fa registrare feriti gravi: in 4 hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale in codice giallo per traumi di varia entità, ma nessuno è in pericolo di vita.