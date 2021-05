Giovane di 26 anni si getta dalla finestra di casa e muore

Si è lasciato cadere nel vuoto, dal quarto piano di una palazzina, nel popoloso quartiere di Sant’Anna. Poco dopo cena, il giovane di 26 anni che viveva con la famiglia in via De Gasperi si è gettato giù dalla finestra, finendo nel vialetto di fronte allo stabile dove in pochi minuti sono accorsi passanti, vicini e parenti nella disperazione più completa. Per il giovane non c’è stato purtroppo niente da fare. Le sue condizioni erano fin da subito apparse disperate ma i soccorritori delle ambulanze hanno tentato il possibile per salvargli la vita. Tutto inutile.

Una giornata nera per la Lucchesia, iniziata questa mattina (25 maggio) con il suicidio di una donna di 50 anni, che si è lasciata cadere nel vuoto da una scala antincendio alla Cittadella della salute del Campo di Marte. Era in attesa di una visita di controllo.

Soltanto poche ore dopo, attorno alle 20,40, a Sant’Anna, un giovane uomo decideva di farla finita. Nessun biglietto al momento è stato trovato, nessun messaggio alla famiglia.

Sul luogo della tragedia sono accorsi anche loro, i familiari della vittima. Sono stati momenti strazianti con i poliziotti che hanno cercato di far loro coraggio mentre sul posto hanno cercato di fare chiarezza su un dramma sul quale sembrano non esserci dubbi.

E’ stata disperata la corsa dell’ambulanza e dell’automedica. In un primo momento è stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso atterrato nella vicinanze, al campo sportivo Henderson, ma per il giovane non c’è stato niente da fare. La sua salma è stata trasferita all’obitorio.