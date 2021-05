Fortunatamente personale della ditta è riuscito a limitare i danni, intervenendo in tempo con gli estintori. Il bilancio sarebbe potuto essere ben più serio per un incendio scoppiato poco dopo le 20 di stasera (26 maggio) nel capannone di una azienda produttrice di scacchi nell’area industriale di Coreglia.

Il rogo è esploso per cause ancora in corso di accertamento in uno stabilimento di proprietà della Nigri Scacchi, in via di Renaio a Piano di Coreglia. Sul posto, una volta ricevuto l’allarme, sono arrivati i vigili del fuoco con cinque mezzi. Stando alle prime ipotesi, il rogo sarebbe partito da una sega elettrica in un settore del capannone dove si lavora il legno per la realizzazione del famoso gioco.

All’improvviso si è levata una spessa nube di fumo nero cui sono seguite le fiamme, che hanno danneggiato il macchinario. I vigili del fuoco sono arrivati nel minor tempo possibile dalla caserma di Castelnuovo, mentre altri mezzi sono stati allertati anche da Lucca. Fortunatamente i pompieri hanno preso subito il controllo della situazione, evitando che l’incendio potesse estendersi ad altri settori del capannone industriale. I danni fortunatamente sono stati più limitati di quanto inizialmente temessero i proprietari.

Sul posto i vigili del fuoco hanno svolto gli accertamenti del caso e hanno bonificato la zona.