In fila dall’alba per l’open day vaccinale al Campo di Marte

In fila dall’alba al Campo di Marte per l’open day vaccinale. Tanti in coda ben prima dell’apertura delle vaccinazioni alla Cittadella della Salute questa mattina (26 maggio) dove l’Asl ha aperto una mattinata di somministrazioni senza prenotazione per gli over 40. Il primo si è addirittura presentato alle 4 del mattino.

Fino alle 13 di stamani è prevista una somministrazione straordinaria di vaccino AstraZeneca per gli “over 40”, con particolare attenzione agli “over 60” e con età massima di 80 anni. Saranno quindi vaccinati coloro che presentando le consuete condizioni di salute richieste dalla vaccinazione saranno nati negli anni compresi tra il 1941 e il 1981.