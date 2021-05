Nuovo supermercato a Massarosa, per il Tar la Coop può aprire

“Guerra tra supermercati”, il Tar respinge il ricorso di Conad contro Coop e il Comune di Massarosa. Il punto vendita di Massarosa, Alessia Store, punto di riferimento per molti cittadini col suo negozio proprio all’uscita dell’autostrada, si era opposto all’apertura del nuovo punto vendita Coop in via Duccini a Montramito ma per i giudici amministrativi: “La censura è infondata, stante l’infondatezza delle precedenti doglianze. In conclusione, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere respinti”.

Secondo la direzione di Conad non “sussistevano i presupposti per far aprire un punto vendita di grande distribuzione a pochi chilometri dal loro negozio, senza considerare che – sempre a loro parere – una parte del terreno che ospiterà la Coop avrebbe un’altra destinazione d’uso”. Ma i giudici sono di diverso avviso. A seguito dell’accesso agli atti della pratica edilizia, avvenuto in data 11 marzio 2020, Alessia Store era insorta contro il permesso di costruire 29 del 9 maggio 2019 e l’autorizzazione paesaggistica datata 18 marzo 2019 chiamando in causa Coop che ha resistito in giudizio insieme al Comune di Massarosa che aveva rilasciato il permesso a realizzare il supermercato.

Alessia Store s.r.l., operante nella grande distribuzione commerciale e titolare di struttura di vendita a marchio Conad, nei primi mesi del 2020 era venuta a conoscenza che, a circa 3,5 chilometri di distanza dalla propria struttura di vendita, era progettata una struttura commerciale a marchio Coop dopo la demolizione di edifici preesistenti e aveva chiesto al Tar l’annullamento di tutti i permessi. Il primo round di questa querelle giudiziaria tra colossi della distribuzione è stato vinto da Coop e dal Comune di Massarosa che ha rilasciato le licenze e i permessi. La parola definitiva la pronuncerà il Consiglio di Stato.