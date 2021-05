Operaio cade da un’altezza di sei metri, è grave

E’ caduto da un’altezza di circa 6 metri, ma il suo salto nel vuoto è stato attutito da una tettoia che forse gli ha salvato la vita. E’ in gravi condizioni un operaio, scivolato da una scala mentre si trovava alla ditta Gommec lungo la via provinciale per Pescaglia a Piegaio.

Poco prima delle 15 di oggi (26 maggio), per cause in corso di accertamento, il lavoratore era salito su una scala per effettuare manutenzioni quando, all’improvviso, ha perso l’equilibrio ed è scivolato. A dare l’allarme è stato il personale dell’azienda, che ha immediatamente richiesto l’intervento del 118.

La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza ma ha allertato anche l’elisoccorso Pegaso, atterrato poco dopo al vicino campo sportivo. Le condizioni dell’operaio sono apparse subito serie anche se l’uomo è rimasto cosciente, una circostanza che fa ben sperare i sanitari.

Il personale dell’ambulanza ha prestato le prime cure al lavoratore trasferendolo poi all’elisoccorso per il trasporto al pronto soccorso di Cisanello con il codice rosso.