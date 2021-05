Cartello sul prezzo del cartone ondulato, Tar conferma le sanzioni dell’antitrust alle aziende del cartario

Confermata dal Tar del Lazio la sanzione, tra le più alte di sempre, per un totale di 287 milioni di euro a 21 cartiere su 25 che erano finite nel mirino dell’autorità garante della concorrenza e del mercato nel 2019. Le aziende, fra le quali alcune della provincia di Lucca, erano accusate in pratica di aver “fatto cartello” sul prezzo del cartone ondulato.

I giudici amministrativi martedì (25 maggio) hanno difatti rigettato 21 dei 25 ricorsi presentati da altrettante imprese sanzionate dall’autorità all’esito del procedimento sui prezzi del cartone ondulato, confermando, nelle motivazioni e nelle sanzioni, il provvedimento sanzionatorio dell’autorità antitrust.

Con il provvedimento impugnato, l’autorità antitrust ha accertato la sussistenza di due intese restrittive della concorrenza nel mercato dei fogli in cartone ondulato e nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato, in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Il relativo procedimento si segnala per il larghissimo numero di imprese coinvolte e sanzionate e per gli importi complessivi delle multe imposte, tra le più alte di sempre. In tale contesto, con le sentenze del 25 maggio scorso, il giudice amministrativo di primo grado, rigettando i ricorsi, ha evidenziato, con riguardo a entrambe le intese restrittive della concorrenza, il “robustissimo quadro probatorio” e l’“adeguata analisi della portata competitiva” svolta dall’autorità sui quali si fonda il provvedimento sanzionatorio e da cui sono emersi ripetuti contatti tra le parti in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In particolare, con riferimento al mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato l’autorità ha accertato che le società hanno posto in essere tra il 2004 e il 2017 “un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a definire i prezzi di vendita e i fermi degli stabilimenti produttivi“. La sanzione è stata commisurata alla ritenuta gravità e alla durata dell’infrazione.

Alcune cartiere avevano presentato la cosiddetta “domanda di clemenza” all’autorità per evitare sanzioni superiori a 70 milioni di euro. Le cartiere “più grosse”, infatti, avevano ricevuto le sanzioni maggiori rispetto alle altre “più piccole”.

La parola passa ora al Consiglio di Stato per la decisione definitiva.