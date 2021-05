Mercato a Forte dei Marmi, la municipale sequestra una decina di borse e portafogli ‘tarocchi’

Il ritorno graduale alla normalità ha portato con sé una maggiore libertà di movimento e ieri (26 maggio), giorno di mercato, l’affluenza di persone è stata notevole. La polizia municipale di Forte dei Marmi è intervenuta in diverse occasioni, sia per piccoli incidenti automobilistici, sia a seguito di richieste della cittadinanza per passi carrabili occupati da macchine e soste selvagge.

Proprio nel contesto del mercato, gli agenti hanno anche sequestrato circa una decina di pezzi tra borse e portafogli ‘tarocchi’, esposti in vendita. Inoltre, sono intervenuti anche in via Matteotti dove alcuni parcheggiatori abusivi si avvicendavano nel far parcheggiare le vetture.

“L’impegno della polizia municipale è stato, come sempre, massimo – affermano dall’amministrazione Murzi – e dal mese di giugno, con l’arrivo di altri quattro agenti, metteremo in campo tutte le forze, in particolare nei giorni di mercato, nella zona del centro e del pontile. La lotta all’abusivismo rappresenta per noi una priorità tanto da aver realizzato nel 2018 il Progetto sicurezza. Le enormi difficoltà sopraggiunte in epoca Covid, hanno fermato il progetto che nella sua interezza aveva dato ottimi risultati. Risulta impensabile infatti al momento riproporlo con i bandi dei vigili sospesi e l’impossibilita di chiedere i soldi alle categorie, già fortemente penalizzate dal lungo periodo di pandemia. La nostra attenzione comunque resterà alta nei controlli e sequestri, con l’impiego delle forze disponibili che verranno potenziate nell’estate“.