Carmela, da cameriera a nonna a tempo pieno dopo la perdita del lavoro

Lui muratore, lei casalinga, costretta come tanti dal coronavirus a inventarsi una nuova vita. Maria Carmela Fontana, 50 anni, aveva perso il suo lavoro di cameriera in un ristorante di Galleno. La crisi seguita alle continue chiusure per contenere il contagio avevano toccato anche lei.

Ma da mamma e nonna quale era, aveva scelto la famiglia. Negli ultimi mesi faceva la casalinga e il lavoro non le mancava. Doveva badare ai due bambini della figlia, due piccoli gemelli di appena un anno e mezzo.

Luigi, invece, nonostante la situazione difficile, aveva continuato a lavorare come muratore. Ma coltivava anche le sue passioni. Prima tra tutte quella per il podismo. Aveva partecipato a numerose gare a livello amatoriale e alcune maratone in città.

La coppia aveva avuto due figli, Nicola e Teresa, entrambi di circa 30 anni. Nicola vive ad Altopascio, è sposato ed ha un figlio. Teresa, invece, vivevano ancora con i suoi genitori.