Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche la Asl ricorda l’anniversario della Convenzione

L’azienda Usl Toscana nord ovest, con tutte le sue strutture, ha aderito con entusiasmo alla richiesta di Unicef di dare visibilità a una importante ricorrenza, che si celebrava ieri (27 maggio): il trentennale dalla ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Italia, che ha reso quest’ultima legalmente vincolante.

La Asl, con tutti i suoi settori interessati, ha divulgato nelle strutture ospedaliere e territoriali, diffuse capillarmente nelle 10 zone dell’Azienda, il materiale realizzato per l’occasione da Unicef. Sono stati inoltre pubblicati sul sito aziendale e sui canali social aziendali le brochure, le locandine e il video prodotti dal Fondo delle Nazioni unite per l’infanzia.

L’azienda sanitaria, infatti, è fortemente interessata alla promozione e al sostegno dei progetti Unicef e si impegna quotidianamente a diffondere la sua cultura e a rispettare i principi fondamentali indicati nella Convenzione di cui si celebra in questi giorni il trentennale.

La convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stata ratificata da 196 paesi ed è il primo trattato sui diritti dei minorenni ad essere vincolante e a incorporare tutte le fattispecie dei diritti umani, inclusi quelli civili, culturali, economici, politici e sociali. La sua adozione da parte dell’assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989 è stata determinante nel migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti ed ha contribuito a cambiare la percezione relativa all’infanzia e all’adolescenza, garantendo a bambini e ragazzi un nuovo protagonismo: bambini e adolescenti non più come oggetto di cura ma come soggetto di diritto. La Convenzione rende chiaro il principio che uno standard di vita di qualità è un diritto di tutti i minorenni e non un privilegio di pochi.