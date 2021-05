Donna uccisa a coltellate in casa, fermato il marito

Una lite familiare finita nel sangue. E un altro femminicidio si è verificato nella giornata di oggi (28 maggio) ad Altopascio.

In una abitazione in via Enrico Fermi una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate dal marito di 54 anni, che sarebbe già stato fermato dai carabinieri. Entrambi sono originari della provincia di Caserta.

Il dramma si è consumato poco prima della 14 di oggi nella zona di via Enrico Fermi. Pare che al momento dell’omicidio in casa fossero presenti anche i due nipotini della coppia.

Sul posto il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Per le indagini procedono i carabinieri di Altopascio e quelli del nucleo operativo.

(notizia in aggiornamento)