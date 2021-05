I vicini: “Sembravano felici ma li abbiamo sentiti litigare”

“Ho sentito discutere animatamente: l’ho notato perché mi è sembrato strano. Quei due coniugi non avevano mai mostrato di avere dei problemi. Luigi? Una persona tranquilla e serena, non riesco a credere che sia accaduto davvero”. A dirlo è il titolare di un centro massaggi olistico che si trova in via Fermi, di fronte alla villetta di Altopascio dove oggi (28 maggio) Luigi Fontana ha ucciso la moglie, Maria Carmela, a coltellate.

“Quando è successo, non ho sentito niente – racconta il massaggiatore -, ma ripeto, in mattinata deve essere successo qualcosa tra i due perché li abbiamo sentiti litigare dal negozio”.

Il titolare conosce bene i Fontana: “Luigi tempo fa si era rivolto a noi perché aveva avuto un ernia. E’ sempre stata una persona cordiale e gentile”, racconta. Anche i vicini sono increduli per l’accaduto. In tanti si riversati in strada, per capire cosa fosse accaduto sul serio. I Fontana erano una famiglia che era stata adottata da Altopascio, dove vivevano da molti anni ormai.

La villetta di via Fermi Luigi e Carmela l’avevano vista sorgere, mattone dopo mattone. Ed avevano sempre vissuto lì. Oggi in quella stessa casa la loro famiglia è stata spezzata per sempre.