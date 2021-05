Il Covid si porta via un pezzo di storia di Piazza al Serchio: è morto Carlo Asti

Sono giorni difficili per la comunità di Piazza al Serchio. Il paese piange un’altra vittima del maledetto virus, Carlo Asti. Carlo se ne è andato all’età di 74 anni dopo aver lottato per giorni in ospedale.

Piazza al Serchio perde un pezzo della propria storia: Carlo Asti, storico titolare di un’officina meccanica, era molto conosciuto in paese, che adesso piange per un lutto che lascia un vuoto incolmabile. Carlo lascia la moglie Matilde, le figlie Silvia e Roberta e tutti i familiari.

Un’altra perdita in un anno molto triste per Piazza al Serchio e per tutta la Garfagnana. Le sentite condoglianze del sindaco di Piazza al Serchio Andrea Carrari: “A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale intendo esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa del caro Carlo”.