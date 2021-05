Lo strazio della figlia: “Fatemi vedere mia madre”

“Fatemi vedere mia madre, fatemi vedere mia madre”. Dopo ore di strazio, in attesa sullo scalino di fronte all’androne di un palazzo, Teresa cede. Si è precipitata a casa quando l’hanno avvisata che qualcosa di grave era accaduto e ha pensato subito alle sue bambine. Ma è difficile anche solo immaginare cosa tante emozioni possano provocare nell’animo di una giovane donna e a sua volta mamma cui dicono che la propria madre è morta uccisa dal padre.

Così, quando l’attesa si fa estenuante e i carabinieri sono ancora impegnati all’interno della villetta per gli accertamenti, Teresa si alza in piedi, sostenuta dagli amici e da alcuni parenti. E si avvicina alla casa che è anche la sua. Non la fanno entrare, è ovvio. Ma lei si abbandona ad un pianto disperato: “Fatemi vedere mia madre”, grida in lacrime.

Una scena terribile, sotto gli occhi delle tante persone accorse in via Fermi ad Altopascio dove Luigi, il papà di Teresa, ha ucciso a coltellate la moglie, Carmela. Arriva anche il fratello. C’è anche il cane da badare: anche lui ha lo sguardo perso quando, al guinzaglio, chi se ne era preso cura per ora chiede ai carabinieri il da farsi, quasi come se avesse intuito la tragedia. Nemmeno lui può entrare, messo alla porta come tutto il resto della famiglia da un gesto che l’ha spezzata per sempre.