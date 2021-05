Piazza al Serchio piange Pierluigi Ferri, morto per Covid a 74 anni

Un altro lutto colpisce la comunità garfagnina. Il comune di Piazza al Serchio piange la scomparsa Pierluigi Ferri, morto ieri (26 maggio) all’età 74 anni. Pierluigi se ne è andato dopo aver combattuto per giorni contro il maledetto virus in ospedale.

Pierluigi Ferri, ex dipendente pubblico, era originario di Livignano ma abitava a Cogna di Piazza al Serchio. Era molto conosciuto in paese, ancora incredulo per la triste notizia. Pierluigi lascia la moglie Rosalba, le figlie Alessia e Alessandra e tutti i familiari.

Un altro lutto in un anno molto triste per Piazza al Serchio e per tutta la Garfagnana. Le condoglianze del sindaco di Piazza al Serchio Andrea Carrari: “A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale intendo esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa del caro Pierluigi Ferri”.