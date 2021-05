Grave incendio distrugge stabilimento balneare a Forte dei Marmi.

Da poco prima delle 6 del mattino squadre di vigili del fuoco di Lucca, Massa Carrara e Pisa sono in azione ai bagni Gilda nella nota località della costa, sul viale Italico, per spegnere le fiamme scoppiate, per cause tutte da chiarire, allo stabilimento.

Foto 3 di 3





Fortunatamente non risultano persone coinvolte. Sul posto è presente personale dell’ufficio di polizia giudiziaria del comando dei vigili del fuoco di Lucca per le indagini del caso.