Lutto nel mondo dello sport per la morte di Vincenzo Buchignani

Lutto nel mondo dello sport lucchese. È morto all’età di 70 anni, dopo una malattia, Vincenzo Buchignani. È stato uno storico dirigente del Basket Le Mura femminile ed è stato fra i principali artefici dell’ascesa della società biancorossa, assieme alla moglie, l’ex cestista azzurra Lidia Gorlin.

Fra le sue principali intuizioni sportive la scelta di Mirco Diamanti come allenatore della prima squadre, il tecnico che avrebbe portato le biancorosse al primo storico scudetto.

“Apprendiamo con profonda commozione la notizia della scomparsa di Vincenzo Buchignani – dicono dal Basket Le Mura – tra i fondatori del basket femminile Le Mura e grande conoscitore ed appassionato del nostro sport. Ci stringiamo attorno a Lidia e alla sua famiglia in questo tristissimo momento: non abbiamo parole per esprimere il nostro cordoglio”.