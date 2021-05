Muore per un malore il pediatra Giuseppe Fontana: aveva 72 anni

Un altro lutto ha funestato la giornata di oggi (29 maggio). È scomparso per un malore, all’età di 72 anni, il dottor Giuseppe Fontana, noto medico pediatra di Capannori.

Fontana ha accusato un malore durante una passeggiata in bicicletta a San Giuliano e a nulla sono valsi i soccorsi. Lascia la moglie e tre figli e il dolore nei tanti che lo hanno conosciuto per motivi personali o professionali. La notizia si è subito iniziata a diffondere fra gli amici e i tanti ex pazienti del dottore, molto apprezzato per la sua serietà e professionalità.

Giuseppe Fontana era andato in pensione per raggiunti limiti di età nel 2019.

Foto Domenico Bertuccelli