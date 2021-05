Cade da un tetto alto 5 metri, portato d’urgenza in ospedale

E’ caduto da un tetto alto circa 5 metri, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. E’ accaduto attorno alle 15,30 di oggi (30 maggio) in località Buchignano, nel comune di Camaiore.

L’uomo, di origini straniere, ha riportato un trauma alla schiena e alcune confusioni. Il 118 subito allertato ha inviato sul posto l’ambulanza insieme all’elisoccorso Pegaso. Prestate le prime cure del caso, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa con il codice giallo. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.