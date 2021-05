Cade nell’acqua gelida della Lima, soccorso da Pegaso

E’ stato salvato da alcuni amici un uomo caduto nelle gelide acque della Lima, mentre era impegnato in una sport acquatico. E’ stato tratto a riva in tempo e poi condotto dall’elisoccorso Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa, con il codice giallo.

E’ accaduto poco prima delle 14 in località Ponte Coccia, nel comune di Bagni di Lucca. Per l’uomo si è temuto il peggio perché l’impatto con l’acqua aveva provocato i segni dell’assideramento. Prestate le prime cure dall’ambulanza, è stato condotto al punto dove è atterrato l’elisoccorso ed è stato trasferito a Pisa. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Sul posto per i soccorsi anche i vigili del fuoco.