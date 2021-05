Escursionisti in difficoltà sul Piglionico salvati dal Sast

Un escursionista in difficoltà tratto in salvo dal soccorso alpino. Gli uomini della stazione di Lucca sono intervenuti questo pomeriggio intorno (30 maggio) alle 16 sul sentiero numero 127, che dal Piglionico porta alla foce di Mosceta. Il ragazzo, originario della provincia di Pistoia, per evitare un canale nevoso si era allontanato dal sentiero finendo così fuori traccia.

Allertati i soccorsi, l’uomo è stato geolocalizzato ed è stato ritrovato dalla squadra di Lucca partita da Ortomurato dove viene effettuata la reperibilità dei soccorritori e che ha provveduto a riportarlo al Piglionico, dove aveva la macchina.

Durante l’intervento, i soccorritori si sono ulteriormente suddivisi per andare a soccorrere altri escursionisti che erano incappati nel frattempo nella stessa difficoltà ma in corrispondenza del canale centrale: una volta raggiunti, anche loro sono stati riaccompagnati ad inizio sentiero