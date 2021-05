Il suo corpo è stato sbalzato per diversi metri dalla sua moto Honda hornet, che ha continuato la sua corsa schiantandosi contro il guardrail. Per la vittima, un 37enne di Sorbano, non c’è stato niente da fare. A pochi metri da casa ha perso la vita, questa sera (30 maggio) lungo la via di Sorbano, nei pressi del cavalcavia autostradale.

A nulla è valsa la corsa disperata dell’ambulanza e dell’automedica. Al medico del 118 non è restato da far altro che constatare che la morte era ormai sopraggiunta. Sul colpo, senza lasciare alcuno scampo ad un giovane, che ha visto così, nel peggiore dei modi, spegnersi tutte le speranze nell’avvenire. Un dramma nel dramma, perché tra le prima ad arrivare sul posto c’è stata proprio la sua fidanzata, la ragazza con la quale progettava di coronare il suo sogno d’amore. Tutto adesso è infranto sull’asfalto disconnesso di quella strada, dove già in passato si sono verificati altri gravi incidenti.

Foto 2 di 2



Un tratto rettilineo e scarsamente illuminato, quello in cui si è verificato l’ennesimo dramma della strada in Lucchesia. Stando ad i primi accertamenti, affidati alla polizia municipale, comunque, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Forse una manovra errata, forse una momentanea distrazione del conducente: ipotesi che si cerca di vagliare sulla base dei rilievi che sono stati effettuati in serata.

Per consentire l’intervento dei soccorsi, purtroppo inutili, e lo svolgimento dei rilievi stradali è stato necessario interrompere temporaneamente la viabilità e nella zona, al confine tra i comuni di Lucca e Capannori si sono subito create lunghe code in entrambe le direzioni.

Il personale dell’ambulanza ha cercato di consolare, invitandola ad allontanarsi, la fidanzata del centauro, per evitarle l’ulteriore strazio di assistere agli accertamenti degli agenti.

(notizia in aggiornamento)