Scivola dall’albero e si ferisce al torace con un ramo, è grave

E’ scivolato da una scala mentre stava potando un albero in un terreno di proprietà e si è aggrappato ad un ramo che staccandosi non solo la ha fatto cadere ma lo ha ferito, conficcandosi in parte nel torace dell’anziano. E’ in gravi condizioni un uomo di 78 anni dopo l’incidente avvenuto attorno alle 18,20 di oggi (30 maggio) in via Risciolo a Strettoia, nel comune di Pietrasanta.

L’allarme al 118 è stato dato dai familiari presenti. Il 118 ha inviato ambulanza e automedica ed ha fatto immediatamente levare in volo anche l’elisoccorso Pegaso. L’anziano è stato trasferito al pronto soccorso di Cisanello con il codice rosso.