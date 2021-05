Manifestazioni contro il taglio degli alberi a Pietrasanta, denunciate 23 persone

Prime conseguenze per le proteste contro l’abbattimento di alcuni alberi a Pietrasanta. Dopo le manifestazioni del 19, 23 e 27 aprile scorsi la polizia, dopo l’attività di identificazione dei partecipanti all’evento, ha denunciato 23 persone, ritenute responsabili di mancato preavviso al questore dello svolgimento della manifestazione pubblica e di interruzione di pubblico servizio.

La libertà di riunione e di libera manifestazione del pensiero, infatti, possono esercitarsi nelle forme e nei modi previsti dalla legge, con preavviso all’autorità di pubblica sicurezza (il questore), che valuta eventuali misure da adottare per garantirne il regolare svolgimento della manifestazione, al fine di tutelare gli interessi dei partecipanti e allo stesso tempo quelli della restante collettività.

Alcuni dei denunciati sono stati anche sanzionati per violazione alle norme anticovid, in quanto non indossavano la prescritta mascherina.