Maxifurto all’Ascit: rubate 41 marmitte catalitiche dai mezzi per la raccolta rifiuti

Maxifurto alla sede Ascit di via di San Cristoforo a Lammari.

Nella nottata di ieri sono state trafugate 41 marmitte catalitiche dai mezzi porter utilizzati per la raccolta dei rifiuti.

Un maxi-furto sulla falsariga di quello subito anche da altre aziende toscane del settore solo qualche mese fa, che potrebbe comportare qualche rallentamento nell’erogazione del servizio.

I malviventi hanno rimosso con minuzia i 41 catalizzatori, molto ricercati per la presenza di metalli nobili come il palladio, un sottoprodotto di nichel e platino, ma anche di rodio e platino.

L’azienda si è subito adoperata per recuperare le immagini delle telecamere aziendali ed effettuare denuncia alle forze dell’ordine che subito hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini del caso.

L’azienda inoltre si è immediatamente adoperata per evitare disagi sulla raccolta e garantire il servizio, non vengono però esclusi possibili rallentamenti e variazioni nei comuni della Piana. Anche nei giorni a seguire alcune raccolte potrebbero essere effettuate nel pomeriggio anziché al mattino.