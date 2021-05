Mostra le parti intime a una coppia in pieno centro: denunciato, sarà espulso

Minaccia e mostra le parti intime ad una giovane coppia di lucchesi in pieno centro: la polizia lo denuncia e lo accompagna al Cpr di Gorizia per l’espulsione.

Un uomo di 33 anni di origine pakistana, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato ed identificato ieri sera (30 maggio) dalle volanti, a seguito di diverse segnalazioni da parte di alcuni cittadini. L’uomo, in particolare, in pieno centro cittadino, ed in presenza di famiglie con minori in passeggiata domenicale, si è avvicinato con tono minaccioso ad una giovane coppia di lucchesi, mostrando le parti intime e proferendo frasi minacciose, sia nei confronti della coppia, che nei confronti dei passanti, ingenerando attimi di paura.

Gli operatori di polizia intervenuti hanno avuto non poche difficoltà per riportare l’uomo alla calma, anche a causa del suo palese stato di ebbrezza. Per questo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, minacce aggravate verso gli operatori di polizia e porto abusivo di armi, in quanto in tasca aveva un coltellino multiuso. Inoltre, l’ufficio immigrazione della questura ha appurato che aveva ricevuto il diniego alla sua richiesta di asilo, per cui nella giornata di oggi è stato espulso con accompagnamento al Cpr di Gorizia.