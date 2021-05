Muore carbonizzato nella sua casa di via del Chiasso a Lunata

Dramma poco prima delle 9 di questa mattina in via del Chiasso a Lunata.

Per cause al vaglio dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto, un incendio si è sviluppato in una abitazione. Un uomo di 64 anni, disabile in carrozzina, Angelo Fenili, è stato estratto dalle fiamme ormai cadavere.

Il fratello della vittima che abitava con lui e che stava facendo dei lavori nel garage sottostante all’abitazione ha provato a portare i primi soccorsi ma senza successo. Sono stati alcuni vicini ad avvisarlo del fumo che usciva dalle finestre.

Sul posto anche i sanitari inviati dalla centrale unica del 118 con automedica e ambulanza della locale Misercordia. Per capire di più sull’accaduto anche i carabinieri.



Secondo una prima ricostruzione l’uomo prima dell’incendio stava fumando e proprio dalla sigaretta sarebbe partito l’innesco del rogo mortale.