Vaccini, superate le 50 mila prime dosi nella Piana di Lucca

Prosegue spedita la campagna di vaccinazione nei territori dell’Azienda Usl Toscanva nord ovest.

In particolare nella Piana di Lucca sono state complessivamente effettuate 50.891 prime dosi e 31.114 seconde dosi per una percentuale che sale al 38,7 per cento di persone che hanno ricevuto almeno la prima parte del vaccino. Tra le fasce d’età con la percentuale più alta ci sono gli over 80 con l’89,1 per cento di persone vaccinate, segue la fascia dai 70 ai 79 anni con l’82,2 per cento e la fascia dai 60 ai 69 anni con il 55,2 per cento di persone vaccinate. In ultimo la fascia dai 50 ai 59 anni con il 30,4 per cento di persone che hanno effettuato almeno la prima dose.

In Valle del Serchio le vaccinazioni complessivamente effettuate raggiungono 14.835 prime dosi e 9780 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 41,6 per cento. Tra le fasce d’età con copertura più alta ci sono gli over 80 con 89,5 per cento di persone raggiunte. Seguono le fasce dai 70 ai 79 anni con l’82 per cento e quella dai 60 a 69 anni con il 55,6 per cento. In ultimo la fascia d’età dai 50 ai 59 anni con il 27,9 di persone coinvolte.

In Versilia le vaccinazioni complessivamente effettuate si dividono in 55.058 prime dosi e 31.341 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 40,9 per cento. Tra le fasce d’età più coperte ci sono gli over 80 che raggiungono il 91 per cento. Seguono le fasce dai 70 ai 79 anni con 82,3 per cento, dai 60 ai 69 anni con il 59 per cento per chiudere con la fascia dai 50 ai 59 anni con il 30,5 per cento di persone coinvolte.

A ieri (30 maggio) le vaccinazioni effettuate in tutto il territorio dell’Asl Toscana nord ovest erano 652.780, di cui 434.086 per prime dosi, tra ultraottantenni (94.387), altre fasce d’età (172.526), soggetti vulnerabili per patologia (64.741), operatori sanitari e sociosanitari (35.113), operatori scolastici (25.430), caregiver di soggetti vulnerabili (13.274) tutte le altre categorie come ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali, forze di Polizia e Vigili del Fuoco eccetera (28.615). Sono stati vaccinati 192.243 uomini e 241.843 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (30 maggio), apparteneva ancora alla fascia 70-79 con 116.667 vaccinati; poi la fascia 60-69 con 94.337; segue la fascia d’età 80-89 con 84.939; quindi la fascia 50-59 con 52.366 vaccinati; la fascia 40-49 anni con 32.308; la fascia oltre i 90 anni con 20.287; la fascia 30-39 con 19.092; la fascia 20-29 con 13.061; nettamente ultima la fascia 0-19 con 1.029 vaccinati.