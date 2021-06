In occasione della Festa della Repubblica, il comando dei vigili del fuoco di Lucca ha organizzato alla sede centrale una semplice cerimonia per la consegna al personale delle benemerenze conferite nell’anno 2020 e non consegnate, come di consueto, durante la festività di Santa Barbara, a causa delle restrizioni per l’emergenza Covid-19.

Tra i riconoscimenti concessi, l’attestazione di pubblica benemerenza rilasciata al Comando di Lucca a titolo collettivo per la partecipazione con merito all’evento Sisma Emilia Romagna del 2012 dal dipartimento della Protezione Civile. “Dopo la seconda scossa di terremoto del 29 maggio 2012 che colpiva principalmente la provincia di Modena – si legge nella motivazione -, il comando vigili del fuoco di Lucca interveniva con sezioni operative composte da nove unità, mezzi e materiali al fine di alleviare le sofferenze e i disagi della popolazione locale, partecipando a numerosi interventi di soccorso tecnico , di recupero di beni e di puntellamenti di edifici pericolanti operando sotto le direttive del comando operativo avanzato di San Felice sul Panaro e di quello di San Prospeto in via continuativa fino al mese di maggio 2013. Nello specifico il Comando di Lucca partecipava alle operazioni con 79 unità fra personale operativo, tecnico ed amministrativo avvicendatosi per tutta la durata dell’evento”.

L’impegno profuso con abnegazione ed elevato senso del dovere, sono stati anche riconosciuti con nota di compiacimento del comandante del Coa Modena San Prospero.

Tra i riconoscimenti individuali concessi al personale e consegnati dal comandante Luigi Gentiluomo l’encomio all’ispettore antincendio Aib Mirko Polacchi per le elevate doti professionali e per l’accuratezza delle attività di polizia giudiziaria espletate nell’ambito dell’operazione Aquila che ha consentito l’individuazione dell’artefice di numerosi incendi boschivi verificatisi nel 2015 e l’arresto dello stesso in fragranza di reato il 9 giugno 2015.

Sono stati consegnati anche i diplomi di lodevole servizio al personale in quiescenza Cr Stefano Germano Danti, ass. Cinzia Maffei, Cr Giordano Bertolucci, Cr Carlo Mainardi, Cr Antonio Garelli, Cr Stefano Baroni, Cr Luciano Mechetti, Cr Moreno Andreuccetti, Dcslg Andrea Tabani e le croci di anzianità a Vc Fabrizio Belluomini, Vc Stefano Bertolozzi, Vc Nicola Di Lelio, Vc Alessandro Lencioni, Vc Johnny Luchetti, Vc Salvatore Mollo.