Discarica agli ex Salesiani, bonificata l’area

Bonificata la discaricare della vergogna nel canale dietro lo stabile degli ex Salesiani. Negli scorsi giorni Ersu ha provveduto alla rimozione della grandissima quantità di rifiuti abbandonata da ignoti. La segnalazione era partita dai residenti con il Comune di Pietrasanta che si era subito attivato chiedendo l’intervento dell’associazione Fare Verde che in poche ore aveva raccolto 3 quintali di spazzatura.

La pulizia era stata però interrotta in seguito al ritrovamento di documentazione e di una quantità di rifiuti riconducibile ad alcune particolari attività che avevano fatto scattare le indagini da parte dei Carabinieri Forestali. Indagini che sono ancora in corso.

Nelle scorse ore Ersu ha provveduto finalmente alla rimozione di tutti i rifiuti con buona soddisfazione dei residenti. “Agli ex Salesiani si è andati ben oltre la maleducazione. L’area sarà ora sotto osservazione per scongiurare altri abbandoni. – commenta Adamo Bernardi, capo di gabinetto del sindaco – La segnalazione dei cittadini è stata importante per fermare questo fenomeno che, senza un intervento, sarebbe continuato chissà per quanto ancora. Un particolare ringraziamento agli amici di Fare Verde, che subito si sono attivati, e naturalmente ai cittadini per la segnalazione. Le indagini sono ancora in corso e speriamo che portino all’individuazione di uno o più responsabilità”.