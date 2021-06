Muore a 50 anni stroncato da un male l’imprenditore Andrea Bianchini

Grave lutto per la comunità lucchese, soprattutto per la Piana. Stroncato da un male incurabile è infatti scomparso Andrea Bianchini, 50 anni, amministratore della azienda Valfreddana Recuperi, da sempre specializzata nel campo ecologico e dei rifiuti.

Persona seria e molto stimata, Andrea era apprezzato soprattutto per il suo impegno nel mondo del lavoro, per il suo attaccamento alla famiglia e per le due passioni coltivate nel poco tempo libero a disposizione: la musica e lo sport.

E proprio in quest’ultimo settore Andrea Bianchini si era distinto come uno degli sponsor principali della società ciclistica Michela Fanini e del Giro della Toscana Internazionale Femminile; una grande amicizia nata con patron Brunello Fanini all’indomani della morte di Michela. Da quel momento le due ruote in “rosa” e il nome della sua ditta erano sempre andati a braccetto.

“È una perdita enorme – ha sottolineato un affranto Brunello Fanini – in questo momento non ho perso uno sponsor ma un amico sincero. Per questo voglio mandare a lui e alla sua famiglia un grandissimo abbraccio e una richiesta particolare… Andrea, ora che sei lassù dai un bacio a Michela da parte nostra”.

Andrea Bianchini, originario di San Martino in Freddana, da tempo abitante a Lammari, lascia la moglie Elena, le figlie Emma e Sofia, la mamma Genina, il fratello Alessandro e la cognata Gloria.

I funerali si svolgeranno sabato (5 giugno) alle 12 alla chiesa di Lammari.