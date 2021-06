Silos pieno di cemento si inclina in strada: evacuati 6 negozi e 4 famiglie

Quattro famiglie e sei negozi, per un totale di 20 persone evacuate. La misura di sicurezza è scattata per un silos contenente intonico che si è inclinato pericolosamente in un cantiere per una ristrutturazione in piazza 29 magggio a Camaiore.

La misura è stata eseguita dai vigili del fuoco che sono arrivati sul posto insieme ad una autogrù del comando di Massa Carrara per la rimozione del silos e la sua messa in sicurezza. Sul posto anche la polizia municipale.