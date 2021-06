Incrocio pericoloso fra via Carignani e via Pisana: due incidenti gravi in poche ore

“Quell’incrocio è pericoloso”. Lo dicono in tanti fra i residenti a Sant’Anna. Lo fanno a ragion veduta visto che non manca giorno che si verifichi, all’intersezione fra via Pisana e via Carignani, un sinistro di entità modesta o più significativa.

Ieri (3 giugno) in quell’angolo di strade molto frequentato nel quartiere più popoloso della città, si è raggiunto il culmine. In poche ore, infatti, si sono verificati due incidenti di una certa gravità.

Nel primo è stato un pedone ad essere investito da un’auto: dopo i soccorsi l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Luca. Erano appena terminati i rilievi sull’incidente che, sempre allo stesso incrocio, se n’è verificato un altro con vittima stavolta un ciclista. E anche in questo caso è stato necessario il trasporto, ancora una volta in codice giallo, al pronto soccorso del San Luca.

Una situazione che sta diventando allarmante e che forse richiede una riflessione, e di conseguenza un intervento, sulla viabilità della zona.