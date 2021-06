Si ribaltano con l’auto, due feriti a Vagli

Si sono ribaltati con l’auto mentre percorrevano la strada tortuosa che collega Vagli Sotto a Poggio. I due occupanti se la sono vista brutta ma fortunatamente se la sono cavata con ferite non gravi.

L’incidente è accaduto oggi pomeriggio (4 giugno) attorno alle 16,40 per cause in corso di accertamento. Il conducente stava discendendo la strada quando, sembra in corrispondenza di un tornante, è finito fuori strada e si è ribaltato. Sul posto il 118 ha inviato le ambulanze che hanno soccorso i feriti e li hanno condotti all’ospedale di Castelnuovo con il codice giallo.