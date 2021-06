Cade in un canalone sulla Pania Verde, ferita una donna di 40 anni

Incidente in montagna questa mattina (5 giugno) poco dopo le 11. Una donna di 40 anni di Barga è caduta in un canalone per circa 100 metri sul monte Pania Verde, la cima prima della Pania Secca, spartiacque fra Gallicano e Castelnuovo, nel territorio del comune di Molazzana.

Ha riportato una serie di traumi e per questo è stata trasportata in codice rosso all’ospedale pisano di Cisanello con Pegaso, che è stato fatto atterrare al campo sportivo di Vagli.

Il personale del Pegaso si è verricellato sull’obiettivo, in una zona abbastanza impervia e complicata da raggiungere, e – con l’aiuto degli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano – è riuscito a recuperare la donna ferita, e a predisporre il trasferimento a Pisa.