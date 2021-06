In tanti hanno voluto dare oggi (5 giugno) l’ultimo saluto all’ex governatore della Misericordia di Montecarlo Mario Davini.

Per l’occasione la funzione funebre si è tenuta in piazza d’Armi, immediatamente sotto il borgo storico del paese, dove sono state allestite, a distanza secondo quanto vogliono le regole Covid, le sedie per i partecipanti.

Foto 2 di 2



Commosso il ricordo dei tanti che non hanno voluto mancare all’ultimo saluto all’imprenditore di 64 anni che è stato stroncato da un malore lo scorso mercoledì (2 giugno).

Ha collaborato Rebecca Del Carlo