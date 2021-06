Salta il concerto di don Backy per via del Covid, Griva: “Siamo stati importunati sui social, ho presentato querela”

Salta il concerto di don Backy, per via del Covid. Daniel Griva, fondatore e presidente dell’associazione Meglio di ieri, ha presentato querela dai carabinieri di Viareggio: “Siamo stati importunati più volte sui social”

“La pandemia ha messo in ginocchio il nostro settore con tutti gli eventi live rinviati – spiega – Lo scorso anno, tra gli spettacoli fissati avevamo anche il concerto di Don Backy, previsto per il 14 marzo 2020, spostato al 7 novembre 2020, ma nuovamente rinviato a causa del Dpc del 26 ottobre 2020 che ha decretato nuovamente la chiusura dei teatri.”

“Nonostante i due rinvii imposti dal decreto governativo precisa – in questi mesi siamo stati più volte importunati da un signore che aveva acquistato i biglietti per il concerto del cantautore toscano che ci ha accusato di non voler far svolgere l’evento e di esserci appropriati indebitamente dei suoi soldi”.

“Non soddisfatto delle risposte ricevute, dove gli ricordavamo che la “colpa” era del Covid – sottolinea Griva – l’uomo ha fatto scrivere una lettera dal suo legale, chiedendo il doppio del soldi”.

Missiva alla quale ha risposto l’avvocato Gianluca Pajatto, legale dell’associazione, ribadendo il comportamento corretto.

“L’uomo, dopo – precisa Griva – ha contattato diversi gruppi ufficiali collegati direttamente al cantautore toscano insinuando che non ci fosse nessun accordo tra la nostra associazione e Don Backy e ribadendo nuovamente che la nostra associazione si era appropriata dei soldi truffando gli ignari fans”.

“Tutto ciò è falso e non corrisponde al vero – tuona Griva – in quanto abbiamo regolarmente sottoscritto un accordo con Don Backy e gli impegni sono rimasti tali. La cifra versata è stata utilizzata fin da subito per sostenere i costi necessari per l’organizzazione dell’evento e per la sua pubblicizzazione”.

La querela presentata oggi in caserma a Viareggio da Griva è per diffamazione aggravata.

“Non tolleriamo gli attacchi dei classici leoni da tastiera – conclude – Continueremo a difenderci in tutte le sedi opportune”.