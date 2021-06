Viareggio, muore a 53 anni l’imprenditore Alberto Michetti

Lutto nel mondo dell’imprenditoria viareggina. È morto a soli 53 anni Alberto Michetti, ceo della Autonoleggio Montaresi, stimato professionista del settore.

Lascia la moglie e due figlie. Cordoglio per la sua scomparsa anche dal Lucca Summer Festival: “Questa mattina – scrive la pagina del festival – abbiamo perso un amico, una figura preziosa del nostro backstage. Ci ha lasciato improvvisamente Alberto Michetti, Ceo della Autonoleggio Montaresi, che fin dalla prima edizione di Lucca Summer Festival si è occupato di fornire e coordinare i mezzi che in tutti questi anni hanno trasportato artisti ed addetti ai lavori“. “Ci lascia in eredità – conclude il messaggio di cordoglio – un esempio di professionalità, competenza e stile che non potremo mai dimenticare. Siamo vicini nel dolore alla famiglia, allo staff e agli amici di Alberto in questo straziante momento”.

Alle condoglianze si unisce la redazione intera di Lucca in Diretta.