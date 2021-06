Polizia municipale, due pattuglie al giorno impegnate nei controlli anti-Covid: la pandemia fa crollare le multe

Bilancio dell’attività della polizia municipale in occasione dei 170 anni di fondazione del Corpo. I dati sono stati presentati oggi (7 giugno) a Palazzo Orsetti dalla neoassessora alla sicurezza Valentina Simi e dal comandante della polizia municipale Maurizio Prina.

Da marzo a dicembre del 2020 il maggiore impegno è stato negli interventi e nei controlli per l’emergenza Covid con 738 servizi e 1478 agenti impiegati. Ogni giorno, insomma, almeno due pattuglie sono state impiegate per la prevenzione.

Quanto ai dati dei controlli il maggio numero delle sanzioni riguarda gli accessi alla Ztl: 18624 gli accessi irregolari (l’anno precedente erano stati oltre 52mila), nonostante la sospensione dei varchi per un lungo periodo dell’anno. Le multe per violazioni alle norme del codice della strada sono state in tutto 45225 nel 2020 contro il 94341 dell’anno precedente, un calo notevole sempre per la pandemia.

Gli incidenti stradali rilevati sono stati 470 di cui 2 mortali e 260 con feriti. 189 le sanzioni per violazione al regolamento di sicurezza urbana, fra le quali la maggior parte, 45, per accattonaggio.

Il nucleo di polizia ambientale, dal canto suo, ha controllato 1417 esposti ambientali e le aree videosorvegliate sono aumentate del 24,5% rispetto all’anno precedente.

La polizia annonaria ha effettuato 97 controlli, quello di polizia edilizia ha gestito 190 attività concernenti l’antiabusivismo edilizio, quello di polizia giudiziaria 102 tra notizie di reato e pratiche inerenti il codice rosa o rosso.