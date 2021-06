Sicurezza sul territorio, il sindaco di Forte dei Marmi: “Priorità alla lotta all’abusivismo”

Sicurezza sul territorio, il sindaco Bruno Murzi: “Priorità alla lotta all’abusivismo”.

Molto è stato l’impegno e molti gli interventi svolti dalla Municipale di Forte dei Marmi durante questo week end, in cui si è registrato un grande afflusso di turisti sul territorio.

Oltre ai consueti controlli riguardanti il mercato e la spunta, gli agenti sono dovuti entrare in azione in numerose occasioni: sanzionando e rimuovendo auto in divieto di sosta; effettuando controlli sui suoli pubblici in seguito a segnalazioni ricevute; intervenendo per incidenti stradali con feriti rilevati; monitorando l’area demaniale e verificando in diversi locali del Paese, assieme alle altre forze di Polizia, il rispetto delle misure covid.

Il controllo all’abusivismo commerciale ha portato al sequestro, in via Matteotti, di una quindicina di ombrelli e vari altri oggetti in uso ad abusivi che stazionavano in quell’area; oltre a tale intervento sono state sequestrate anche borse contraffatte di note marche.

A metà mese prenderanno servizio altri 7 agenti estivi (in modo da portare a 14 il totale degli stagionali in forza) e l’obiettivo è quello di intensificare i controlli e la lotta all’abusivismo commerciale, nonostante le difficoltà che emergono stante il numero elevato di abusivi, ma certamente senza per questo abbassare l’attenzione.

“Questa amministrazione – dichiara il sindaco Bruno Murzi – ha tra le sue priorità la lotta all’abusivismo. Un obiettivo che proseguirà con impegno anche se, purtroppo, causa lo stop ai concorsi pubblici e l’impossibilità di raccogliere fondi a causa della epidemia, siamo stati costretti a procedere alla sospensione del progetto sicurezza negli anni 2020 e 2021″

“I controlli – continua il primo cittadino – proseguiranno comunque sia sulla spiaggia, dove il servizio effettuato in collaborazione con l’Upb dagli steward a breve partirà anche per il 2021, dopo gli ottimi risultati conseguiti la stagione scorsa, sia in centro e in altre zone del paese, grazie anche all’ulteriore implementazione del numero degli agenti. Ci tengo quindi a ringraziare la polizia municipale per il prezioso lavoro che da sempre svolge sul nostro territorio”.