Spettacolo danzante con dj, arrivano polizia e carabinieri: chiuso 5 giorni il bar Roberto ad Altopascio

Sabato scorso (5 giugno) la squadra amministrativa della questura, coadiuvata dai carabinieri di Altopascio e della polizia municipale, è intervenuta al bar Roberto di Altopascio, dove, all’arrivo degli agenti era in atto uno spettacolo danzante con tanto di dj e persone intente a ballare a ritmo di musica anni Novanta. Il tutto in violazione delle vigenti normative antiCovid.

Gli operatori, pertanto, hanno denunciato il gestore per lo svolgimento dello spettacolo danzante in assenza di autorizzazione e, inoltre, hanno sanzionato e chiuso il locale per 5 giorni per violazione dei protocolli Covid, oltre, infine, ad elevare sei multe per la normativa anti Covid ad altrettanti utenti, che erano sprovvisti di mascherina.