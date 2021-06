Investito in bici da un’auto sulla via Romana

Un ragazzo di 29 anni investito da un’auto mentre percorreva in bicicletta la via Romana a Capannori. Il giovane uomo ha riportato un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita. Inizialmente le sue condizioni erano sembrate molto più gravi di quanto si sono in seguito rivelate.

L’incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento nella serata di oggi (8 giugno): il ferito è stato condotto in ambulanza al pronto soccorso in codice giallo.

Sono ben più gravi le condizioni di un 45enne che in sella allo scooter questa sera è andato a schiantarsi contro un’auto a Seravezza. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via delle Contrade e via Alpi Apuane: l’impatto è stato violento e l’uomo, trasferito al Versilia in codice rosso, si trova in coma.