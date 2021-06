Oltre 2 milioni e 380mila vaccini somministrati in Toscana

Va avanti senza sosta la campagna di vaccinazione contro il covid19 in Toscana: ad oggi sono più di 2 milioni e 380mila i vaccini somministrati nella nostra regione.

Quasi completa la fascia degli over 80, con il 99% delle dosi somministrate. Segue la fascia degli over 70 con l’86%, quella degli over 60 (80%) gli over 50 (79%) e gli over 40 (72%). Boom anche per gli over 30: nonostante la recente apertura delle protazioni il 56% ha ricevuto la prima dose.