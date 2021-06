Scappa all’estero dopo la condanna sospesa: in carcere dopo il rientro da Tenerife

Torna dall’estero e viene arrestato dalla polizia di Forte dei Marmi: in manette un 32enne su cui pendeva un provvedimento di condanna.

I fatti risalgono al 26 agosto 2008, e si sono svolti in località Africa a Pietrasanta. Un giovane, allora diciottenne, nel corso di una lite con altri due coetanei venne barbaramente aggredito riportando lesioni gravi al volto e al corpo ritenute poi guaribili in 40 giorni.

Per questi fatti ci fu un processo che si concluse con la condanna a sei mesi di detenzione per entrambi gli aggressori. La pena fu sospesa con condizionale, ma la reiterata irreperibilità di uno dei due soggetti aggressori ha fatto sì che per questi, dal maggio scorso, venisse meno l’impedimento della sospensione della carcerazione.

Questo l’antefatto del provvedimento di arresto che nella giornata di ieri (7 giugno) è stato eseguito dagli agenti della del commissariato di Forte dei Marmi nei confronti un 32enne. Questi, residente all’estero ormai da diversi anni, è rientrato dall’isola di Tenerife e al suo rientro è stato arrestato.

Dovrà scontare sei mesi al carcere di Massa dove è stato condotto, per i reati allora commessi di lesioni aggravate in concorso.